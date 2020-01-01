Токеноміка ClearDAO (CLH) Дізнайтеся ключову інформацію про ClearDAO (CLH), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація ClearDAO (CLH) ClearDAO is tackling the DeFi derivatives space by building the infrastructure for customizable derivatives. The Clear SDK provides templates and tools that enable developers and traders to easily create options, notes, futures,swaps and launch marketplaces to facilitate the trading of these products. We are building a multi-chain ecosystem where member exchanges offer unique derivative products, all powered by ClearDAO. Офіційний вебсайт: https://cleardao.com/ Купити CLH зараз!

Токеноміка та аналіз ціни ClearDAO (CLH) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена ClearDAO (CLH), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 115,09K $ 115,09K $ 115,09K Загальна пропозиція: $ 625,36M $ 625,36M $ 625,36M Циркуляційна пропозиція: $ 531,55M $ 531,55M $ 531,55M FDV (повністю розведена вартість): $ 135,40K $ 135,40K $ 135,40K Історичний максимум: $ 0,748251 $ 0,748251 $ 0,748251 Історичний мінімум: $ 0,0 $ 0,0 $ 0,0 Поточна ціна: $ 0,0002135 $ 0,0002135 $ 0,0002135 Дізнайтеся більше про ціну ClearDAO (CLH)

Токеноміка ClearDAO (CLH): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки ClearDAO (CLH) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів CLH, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів CLH, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку CLH, досліджуйте ціну токена CLH в реальному часі!

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