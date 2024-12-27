Ціна ClearDAO (CLH)
Поточна ціна ClearDAO (CLH) сьогодні становить 0.00153624 USD з ринковою капіталізацією $ 815.45K USD. Ціна CLH до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності ClearDAO:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 28.02K USD
- зміна ціни ClearDAO протягом дня — -1.95%
- циркуляційна пропозиція – 531.55M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни ClearDAO до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни ClearDAO до USD становила $ +0.0016690582.
За останні 60 днів зміна ціни ClearDAO до USD становила $ +0.0013997805.
За останні 90 днів зміна ціни ClearDAO до USD становила $ +0.000086963647265435.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-1.95%
|30 днів
|$ +0.0016690582
|+108.65%
|60 днів
|$ +0.0013997805
|+91.12%
|90 днів
|$ +0.000086963647265435
|+6.00%
Останній аналіз цін ClearDAO: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+1.03%
-1.95%
-4.95%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
ClearDAO is tackling the DeFi derivatives space by building the infrastructure for customizable derivatives. The Clear SDK provides templates and tools that enable developers and traders to easily create options, notes, futures,swaps and launch marketplaces to facilitate the trading of these products. We are building a multi-chain ecosystem where member exchanges offer unique derivative products, all powered by ClearDAO.
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