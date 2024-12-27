Сьогоднішня ціна ClearDAO (CLH)

Поточна ціна ClearDAO (CLH) сьогодні становить 0.00153624 USD з ринковою капіталізацією $ 815.45K USD. Ціна CLH до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності ClearDAO:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 28.02K USD

- зміна ціни ClearDAO протягом дня — -1.95%

- циркуляційна пропозиція – 531.55M USD

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