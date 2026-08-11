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Поточна ціна CleanSpark xStock сьогодні становить 16.61 USD. Ринкова капіталізація CLSKX становить 134,508 USD. Відстежуйте оновлення цін CLSKX до USD у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!Поточна ціна CleanSpark xStock сьогодні становить 16.61 USD. Ринкова капіталізація CLSKX становить 134,508 USD. Відстежуйте оновлення цін CLSKX до USD у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!

Докладніше про CLSKX

Інформація про ціну CLSKX

Що таке CLSKX

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Ціна CleanSpark xStock (CLSKX)

Лістинг не пройдено

Актуальна ціна 1 CLSKX до USD:

$16.61
$16.61$16.61
0.00%1D
mexc
Дані цього токену надходять від третіх осіб. MEXC діє виключно як інформаційний агрегатор. Досліджуйте інші токени, що пройшли лістинг на MEXC Спот!
USD
Графік ціни CleanSpark xStock (CLSKX) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 20:25:36 (UTC+8)

Сьогоднішня ціна CleanSpark xStock

Поточна ціна CleanSpark xStock (CLSKX) сьогодні становить $ 16.61, зі зміною 0.00% за останні 24 години. Поточний курс конвертації CLSKX до USD становить $ 16.61 за CLSKX.

CleanSpark xStock наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 134,508, з циркуляційною пропозицією у 11.26K CLSKX. Протягом останніх 24 годин CLSKX торгувався між $ 0.0 (мінімум) та $ 0.0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 18.25, тоді як історичний мінімум — $ 12.43.

У короткостроковій динаміці CLSKX змінився на -- за останню годину та на 0.00% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 2.02K.

Ринкова інформація щодо CleanSpark xStock (CLSKX)

$ 134.51K
$ 134.51K$ 134.51K

$ 2.02K
$ 2.02K$ 2.02K

$ 125.54M
$ 125.54M$ 125.54M

11.26K
11.26K 11.26K

7,556,394.977425723
7,556,394.977425723 7,556,394.977425723

Поточна ринкова капіталізація CleanSpark xStock — $ 134.51K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 2.02K. Циркуляційна пропозиція CLSKX — 11.26K, зі загальною пропозицією 7556394.977425723. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 125.54M.

Історія ціни CleanSpark xStock у USD

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0.0
$ 0.0$ 0.0
Мін. за 24 год
$ 0.0
$ 0.0$ 0.0
Макс. за 24 год

$ 0.0
$ 0.0$ 0.0

$ 0.0
$ 0.0$ 0.0

$ 18.25
$ 18.25$ 18.25

$ 12.43
$ 12.43$ 12.43

--

--

0.00%

0.00%

Історія ціни CleanSpark xStock (CLSKX) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни CleanSpark xStock до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни CleanSpark xStock до USD становила $ 0.0000000000.
За останні 60 днів зміна ціни CleanSpark xStock до USD становила $ +1.6109590530.
За останні 90 днів зміна ціни CleanSpark xStock до USD становила --.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ 0--
30 днів$ 0.00000000000.00%
60 днів$ +1.6109590530+9.70%
90 днів----

Прогноз ціни CleanSpark xStock

Прогноз ціни CleanSpark xStock (CLSKX) на 2030 рік (через 4 років)
Відповідно до наведеного вище модуля прогнозування цін, цільова ціна CLSKX у 2030 році становить $ --, а темп зростання складає 0.00%.
Прогноз ціни CleanSpark xStock (CLSKX) на 2040 рік (через 14 р.)

У 2040 році ціна CleanSpark xStock потенційно може зрости на 0.00% і досягти торгової ціни у $ --.

MEXC Інструменти
Для прогнозування сценаріїв у режимі реального часу та більш персоналізованого аналізу користувачі можуть використовувати інструмент прогнозування цін від MEXC та аналітику ринку на основі штучного інтелекту.
Відмова від відповідальності: ці сценарії є ілюстративними та навчальними; криптовалюти є волатильними — здійсніть власне дослідження (DYOR), перш ніж приймати рішення.
Хочете знати, якої ціни досягне CleanSpark xStock у 2026–2027 роках? Відвідайте нашу сторінку з прогнозами ціни CLSKX на 2026–2027 роки, натиснувши на Прогноз ціни CleanSpark xStock.

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Ресурс CleanSpark xStock (CLSKX)

Whitepaper
Офіційний вебсайт

Категорія :

Ethereum EcosystemReal World Assets (RWA)Solana Ecosystem

Про CleanSpark xStock

Яка зараз ціна CleanSpark xStock?

CleanSpark xStock торгують за ₴732.2026979165536000, що відображає зміну ціни на рівні --% за останні 24 години. Ця актуальна цифра відображає реальні дані про ринкові торги, агреговані з усіх світових бірж.

Як CLSKX порівнюється з глобальним крипторинком?

Його добова зміна на рівні --% можна порівняти з загальними середніми показниками ринку. Якщо CLSKX перевершує ринок, це свідчить про сильний попит чи позитивні події, характерні саме для його екосистеми.

Як CleanSpark xStock виглядає у порівнянні з токенами категорії Tokenized Assets,Solana Ecosystem,Tokenized Stock,Ethereum Ecosystem,Real World Assets (RWA),BackedFi xStocks Ecosystem?

У сегменті Tokenized Assets,Solana Ecosystem,Tokenized Stock,Ethereum Ecosystem,Real World Assets (RWA),BackedFi xStocks Ecosystem CLSKX демонструє конкурентоспроможність завдяки об’єму торгів, ринковій капіталізації та активності в мережі --.

Яка сьогодні ринкова капіталізація CleanSpark xStock?

Ринкова капіталізація ₴5929387.14577723008000 розташовує CLSKX на #5275 місці, що свідчить про його відносну зрілість та довіру інвесторів у порівнянні з іншими токенами.

Які рівні ціни за останні 24 години?

Сьогодні ціни коливалися від ₴0E-15 до ₴0E-15, що дає контекст трейдерам, які стежать за волатильністю та структурою ринку.

Наскільки активно торгують CLSKX?

CleanSpark xStock згенерував ₴-- об’єму торгів за 24 години. Високий об’єм часто корелює зі сильнішими ціновими тенденціями та покращеною ліквідністю ринку.

Як пропозиція впливає на оцінку CLSKX?

З 11261.18639641 токенами в обігу рівень пропозиції допомагає визначити дефіцит та довгострокову оцінку, особливо у порівнянні з іншими токенами з інфляційними чи дефляційними моделями.

Люди також запитують: Інші запитання про CleanSpark xStock

Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 20:25:36 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для CleanSpark xStock (CLSKX)

Час (UTC+8)ТипІнформація
02-11 14:20:00Оновлення в галузі
За останні 24 години відтік CEX становив 59 400 ETH
02-10 18:39:21Ончейн дані
Вчора чистий вхідний переказ у біткоїн-спотовий ETF становив $144,9 мільйона, тоді як Ethereum ETF зафіксував чистий вхідний переказ у $57 мільйонів
02-04 11:04:00Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют знову впав до 14, ринок залишається в зоні "екстремального страху"
02-04 00:48:00Оновлення в галузі
За останні 24 години ліквідовано $285 мільйонів по всій мережі, знищені як лонги, так і шорти
02-01 01:12:00Оновлення в галузі
Bitcoin опускається нижче попереднього мінімуму $80,600, досягаючи нового мінімуму з 11 квітня 2025 року
01-28 07:44:00Оновлення в галузі
Індекс долара досяг найнижчого рівня з лютого 2022 року, криптовалютний ринок продовжує зростання

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ZKcandy

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ZAY

$2.6338
$2.6338$2.6338

+46.23%

TradingRazor

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RAZOR

$0.00883
$0.00883$0.00883

+47.41%

Cysic

Cysic

CYS

$1.4609
$1.4609$1.4609

+26.97%

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Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

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