Інформація щодо ціни Clean Food (CF) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0,00313068 $ 0,00313068 $ 0,00313068 Мін. за 24 год $ 0,00388076 $ 0,00388076 $ 0,00388076 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0,00313068$ 0,00313068 $ 0,00313068 Макс. за 24 год $ 0,00388076$ 0,00388076 $ 0,00388076 Рекордний максимум $ 0,03350273$ 0,03350273 $ 0,03350273 Найнижча ціна $ 0,00116004$ 0,00116004 $ 0,00116004 Зміна ціни (за 1 год) -- Зміна ціни (1 дн.) -14,94% Зміна ціни (за 7 дн.) -21,42% Зміна ціни (за 7 дн.) -21,42%

Актуальна ціна Clean Food (CF) становить $0,00330067. За останні 24 години CF торгувався між мінімумом у $ 0,00313068 і максимумом у $ 0,00388076, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум CF становить $ 0,03350273, тоді як його історичний мінімум — $ 0,00116004.

Що стосується короткострокових результатів, то CF змінився на -- за останню годину, -14,94% за 24 години та на -21,42% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Clean Food (CF)

Ринкова капіталізація $ 290,46K$ 290,46K $ 290,46K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 290,46K$ 290,46K $ 290,46K Циркуляційне постачання 88,00M 88,00M 88,00M Загальна пропозиція 88 000 000,0 88 000 000,0 88 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація Clean Food — $ 290,46K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція CF — 88,00M, зі загальною пропозицією 88000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 290,46K.