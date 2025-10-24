Актуальна ціна Clean Food сьогодні становить 0,00330067 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни CF до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни CF на MEXC вже зараз.Актуальна ціна Clean Food сьогодні становить 0,00330067 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни CF до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни CF на MEXC вже зараз.

Ціна Clean Food (CF)

Актуальна ціна 1 CF до USD:

$0,00330067
-14,90%1D
Графік ціни Clean Food (CF) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 13:40:07 (UTC+8)

Інформація щодо ціни Clean Food (CF) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0,00313068
Мін. за 24 год
$ 0,00388076
Макс. за 24 год

$ 0,00313068
$ 0,00388076
$ 0,03350273
$ 0,00116004
--

-14,94%

-21,42%

-21,42%

Актуальна ціна Clean Food (CF) становить $0,00330067. За останні 24 години CF торгувався між мінімумом у $ 0,00313068 і максимумом у $ 0,00388076, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум CF становить $ 0,03350273, тоді як його історичний мінімум — $ 0,00116004.

Що стосується короткострокових результатів, то CF змінився на -- за останню годину, -14,94% за 24 години та на -21,42% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Clean Food (CF)

$ 290,46K
--
$ 290,46K
88,00M
88 000 000,0
Поточна ринкова капіталізація Clean Food — $ 290,46K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція CF — 88,00M, зі загальною пропозицією 88000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 290,46K.

Історія ціни Clean Food (CF) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Clean Food до USD становила $ -0,000580098258499085.
За останні 30 днів зміна ціни Clean Food до USD становила $ +0,0001141378.
За останні 60 днів зміна ціни Clean Food до USD становила $ +0,0003315018.
За останні 90 днів зміна ціни Clean Food до USD становила $ -0,00475103940220851.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ -0,000580098258499085-14,94%
30 днів$ +0,0001141378+3,46%
60 днів$ +0,0003315018+10,04%
90 днів$ -0,00475103940220851-59,00%

Що таке Clean Food (CF)

CF Token is a digital asset designed to enhance transparency and traceability across multiple industries, including food, cosmetics, pharmaceuticals, and more. By leveraging blockchain technology, it ensures product authenticity and promotes sustainable practices.

Cleanfood is a pioneering platform dedicated to enhancing transparency and sustainability in consumer products. By leveraging advanced technologies such as QR codes and blockchain, cleanfood empowers users to trace the origins and processes of the items they wear and consume.

MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!

Прогноз ціни Clean Food (USD)

Скільки коштуватиме Clean Food (CF) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів Clean Food (CF) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо Clean Food.

Перегляньте прогноз ціни Clean Food вже зараз!

CF до місцевих валют

Токеноміка Clean Food (CF)

Розуміння токеноміки Clean Food (CF) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена CF зараз!

Користувачі також запитують: інші запитання про Clean Food (CF)

Скільки сьогодні коштує Clean Food (CF)?
Актуальна ціна CF у USD становить 0,00330067 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна CF до USD?
Поточна ціна CF до USD — $ 0,00330067. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація Clean Food?
Ринкова капіталізація CF — $ 290,46K USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція CF?
Циркуляційна пропозиція CF — 88,00M USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) CF?
CF досяг історичної максимальної ціни у 0,03350273 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) CF?
Історична мінімальна ціна CF становила 0,00116004 USD.
Який обсяг торгівлі CF?
Актуальний обсяг торгівлі CF за 24 години — -- USD.
Чи підніметься ціна CF цього року?
CF може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни CF для поглибленого аналізу.
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 13:40:07 (UTC+8)

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.