Токеноміка clBTC (CLBTC) Дізнайтеся ключову інформацію про clBTC (CLBTC), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація clBTC (CLBTC) Cygnus is the first modular real yield layer. As the end game of real yield, it combines non-EVM systems such as TON with EVM ecosystem. Its yield-bearing Liquidity Validation System provide services for any system that requires its own distributed validation semantics for verification. Users can participate in ecological liquidity security protection while automatically enjoying staking yield, LVS fees and other systems' incentives. Офіційний вебсайт: https://www.cygnus.finance/ Whitepaper: https://wiki.cygnus.finance/whitepaper Купити CLBTC зараз!

Токеноміка та аналіз ціни clBTC (CLBTC) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена clBTC (CLBTC), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 823,05M $ 823,05M $ 823,05M Загальна пропозиція: $ 7,72K $ 7,72K $ 7,72K Циркуляційна пропозиція: $ 7,72K $ 7,72K $ 7,72K FDV (повністю розведена вартість): $ 823,05M $ 823,05M $ 823,05M Історичний максимум: $ 114 212 $ 114 212 $ 114 212 Історичний мінімум: $ 51 493 $ 51 493 $ 51 493 Поточна ціна: $ 106 704 $ 106 704 $ 106 704 Дізнайтеся більше про ціну clBTC (CLBTC)

Токеноміка clBTC (CLBTC): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки clBTC (CLBTC) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів CLBTC, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів CLBTC, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку CLBTC, досліджуйте ціну токена CLBTC в реальному часі!

Прогноз ціни CLBTC Хочете знати, куди рухається CLBTC? Наша сторінка прогнозу ціни CLBTC поєднує в собі ринкові настрої, історичні тенденції та технічні індикатори, щоб надати прогноз на майбутнє. Дивіться прогноз ціни токена CLBTC зараз!

Чому варто обрати MEXC? MEXC — одна з найкращих у світі криптовалютних бірж, якій довіряють мільйони користувачів у всьому світі. Незалежно від того, новачок ви чи професіонал, MEXC — ваш найпростіший шлях до криптовалюти. Понад 4000 торгові пари на спотовому та ф'ючерсному ринках Найшвидший лістинг токенів серед CEX Ліквідність №1 у галузі Найнижчі комісії та цілодобова служба підтримки клієнтів 100%+ прозорість резервів токенів для коштів користувачів Наднизькі бар'єри входу: купуйте криптовалюту лише за 1 USDT

Купуйте криптовалюту всього за 1 USDT : ваш найпростіший шлях до криптовалюти! Купити!