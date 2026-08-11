Сьогоднішня ціна Claynosaurz Strategy

Поточна ціна Claynosaurz Strategy (CNZSTRAT) сьогодні становить $ 0, зі зміною 0,00% за останні 24 години. Поточний курс конвертації CNZSTRAT до USD становить $ 0 за CNZSTRAT.

Claynosaurz Strategy наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 64 862, з циркуляційною пропозицією у 545,96M CNZSTRAT. Протягом останніх 24 годин CNZSTRAT торгувався між $ 0,0 (мінімум) та $ 0,0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,00188256, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці CNZSTRAT змінився на -- за останню годину та на +2,13% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 92,86.

Ринкова інформація щодо Claynosaurz Strategy (CNZSTRAT)

Ринкова капіталізація $ 64,86K$ 64,86K $ 64,86K Обсяг (за 24 год) $ 92,86$ 92,86 $ 92,86 Повністю розведена ринкова капіталізація $ 64,86K$ 64,86K $ 64,86K Циркуляційне постачання 545,96M 545,96M 545,96M Загальна пропозиція 545 959 347,1942501 545 959 347,1942501 545 959 347,1942501

Поточна ринкова капіталізація Claynosaurz Strategy — $ 64,86K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 92,86. Циркуляційна пропозиція CNZSTRAT — 545,96M, зі загальною пропозицією 545959347.1942501. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 64,86K.