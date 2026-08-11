Сьогоднішня ціна clawville World

Поточна ціна clawville World (CLAWVILLE) сьогодні становить $ 0, зі зміною 1,30% за останні 24 години. Поточний курс конвертації CLAWVILLE до USD становить $ 0 за CLAWVILLE.

clawville World наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 66 020, з циркуляційною пропозицією у 999,94M CLAWVILLE. Протягом останніх 24 годин CLAWVILLE торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці CLAWVILLE змінився на +0,34% за останню годину та на -6,25% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо clawville World (CLAWVILLE)

Ринкова капіталізація $ 66,02K$ 66,02K $ 66,02K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 66,02K$ 66,02K $ 66,02K Циркуляційне постачання 999,94M 999,94M 999,94M Загальна пропозиція 999 943 807,925559 999 943 807,925559 999 943 807,925559

Поточна ринкова капіталізація clawville World — $ 66,02K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція CLAWVILLE — 999,94M, зі загальною пропозицією 999943807.925559. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 66,02K.