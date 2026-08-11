Сьогоднішня ціна Clawshi

Поточна ціна Clawshi (CLAWSHI) сьогодні становить $ 0, зі зміною 0.00% за останні 24 години. Поточний курс конвертації CLAWSHI до USD становить $ 0 за CLAWSHI.

Clawshi наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 36,204, з циркуляційною пропозицією у 100.00B CLAWSHI. Протягом останніх 24 годин CLAWSHI торгувався між $ 0.0 (мінімум) та $ 0.0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці CLAWSHI змінився на -- за останню годину та на -0.13% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо Clawshi (CLAWSHI)

Ринкова капіталізація $ 36.20K$ 36.20K $ 36.20K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 36.20K$ 36.20K $ 36.20K Циркуляційне постачання 100.00B 100.00B 100.00B Загальна пропозиція 99,999,999,999.99998 99,999,999,999.99998 99,999,999,999.99998

Поточна ринкова капіталізація Clawshi — $ 36.20K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція CLAWSHI — 100.00B, зі загальною пропозицією 99999999999.99998. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 36.20K.