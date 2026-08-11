Сьогоднішня ціна Clawnet

Поточна ціна Clawnet (CLAWNET) сьогодні становить $ 0, зі зміною 0,77% за останні 24 години. Поточний курс конвертації CLAWNET до USD становить $ 0 за CLAWNET.

Clawnet наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 20 942, з циркуляційною пропозицією у 100,00B CLAWNET. Протягом останніх 24 годин CLAWNET торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці CLAWNET змінився на +0,29% за останню годину та на +1,43% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо Clawnet (CLAWNET)

Ринкова капіталізація $ 20,94K$ 20,94K $ 20,94K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 20,94K$ 20,94K $ 20,94K Циркуляційне постачання 100,00B 100,00B 100,00B Загальна пропозиція 100 000 000 000,0 100 000 000 000,0 100 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація Clawnet — $ 20,94K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція CLAWNET — 100,00B, зі загальною пропозицією 100000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 20,94K.