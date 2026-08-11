Сьогоднішня ціна CLAWNCH

Поточна ціна CLAWNCH (CLAWNCH) сьогодні становить $ 0, зі зміною 0,40% за останні 24 години. Поточний курс конвертації CLAWNCH до USD становить $ 0 за CLAWNCH.

CLAWNCH наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 185 131, з циркуляційною пропозицією у 100,00B CLAWNCH. Протягом останніх 24 годин CLAWNCH торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці CLAWNCH змінився на +0,31% за останню годину та на -16,71% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо CLAWNCH (CLAWNCH)

Ринкова капіталізація $ 185,13K$ 185,13K $ 185,13K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 185,13K$ 185,13K $ 185,13K Циркуляційне постачання 100,00B 100,00B 100,00B Загальна пропозиція 100 000 000 000,0 100 000 000 000,0 100 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація CLAWNCH — $ 185,13K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція CLAWNCH — 100,00B, зі загальною пропозицією 100000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 185,13K.