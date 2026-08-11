Сьогоднішня ціна ClawiAi

Поточна ціна ClawiAi (CLAWIAI) сьогодні становить $ 0, зі зміною 2.08% за останні 24 години. Поточний курс конвертації CLAWIAI до USD становить $ 0 за CLAWIAI.

ClawiAi наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 29,086, з циркуляційною пропозицією у 93.96B CLAWIAI. Протягом останніх 24 годин CLAWIAI торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці CLAWIAI змінився на -- за останню годину та на +0.73% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо ClawiAi (CLAWIAI)

Ринкова капіталізація $ 29.09K$ 29.09K $ 29.09K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 29.09K$ 29.09K $ 29.09K Циркуляційне постачання 93.96B 93.96B 93.96B Загальна пропозиція 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

Поточна ринкова капіталізація ClawiAi — $ 29.09K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція CLAWIAI — 93.96B, зі загальною пропозицією 100000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 29.09K.