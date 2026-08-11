Сьогоднішня ціна ClawdVine

Поточна ціна ClawdVine (CLAWDVINE) сьогодні становить $ 0, зі зміною 0,00% за останні 24 години. Поточний курс конвертації CLAWDVINE до USD становить $ 0 за CLAWDVINE.

ClawdVine наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 18 378,58, з циркуляційною пропозицією у 91,00B CLAWDVINE. Протягом останніх 24 годин CLAWDVINE торгувався між $ 0,0 (мінімум) та $ 0,0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці CLAWDVINE змінився на -- за останню годину та на 0,00% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо ClawdVine (CLAWDVINE)

Ринкова капіталізація $ 18,38K$ 18,38K $ 18,38K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 20,20K$ 20,20K $ 20,20K Циркуляційне постачання 91,00B 91,00B 91,00B Загальна пропозиція 100 000 000 000,0 100 000 000 000,0 100 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація ClawdVine — $ 18,38K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція CLAWDVINE — 91,00B, зі загальною пропозицією 100000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 20,20K.