Сьогоднішня ціна Clawd

Поточна ціна Clawd (CLAWD) сьогодні становить $ 0, зі зміною 43.91% за останні 24 години. Поточний курс конвертації CLAWD до USD становить $ 0 за CLAWD.

Clawd наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 33,760, з циркуляційною пропозицією у 816.28M CLAWD. Протягом останніх 24 годин CLAWD торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці CLAWD змінився на +0.34% за останню годину та на +24.80% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо Clawd (CLAWD)

Ринкова капіталізація $ 33.76K$ 33.76K $ 33.76K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 33.76K$ 33.76K $ 33.76K Циркуляційне постачання 816.28M 816.28M 816.28M Загальна пропозиція 816,283,064.446034 816,283,064.446034 816,283,064.446034

Поточна ринкова капіталізація Clawd — $ 33.76K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція CLAWD — 816.28M, зі загальною пропозицією 816283064.446034. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 33.76K.