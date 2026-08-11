Сьогоднішня ціна CLAWBSTER

Поточна ціна CLAWBSTER (CLAWBSTER) сьогодні становить $ 0, зі зміною 0,00% за останні 24 години. Поточний курс конвертації CLAWBSTER до USD становить $ 0 за CLAWBSTER.

CLAWBSTER наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 22 733, з циркуляційною пропозицією у 100,00B CLAWBSTER. Протягом останніх 24 годин CLAWBSTER торгувався між $ 0,0 (мінімум) та $ 0,0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці CLAWBSTER змінився на -- за останню годину та на -0,04% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо CLAWBSTER (CLAWBSTER)

Ринкова капіталізація $ 22,73K$ 22,73K $ 22,73K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 22,73K$ 22,73K $ 22,73K Циркуляційне постачання 100,00B 100,00B 100,00B Загальна пропозиція 100 000 000 000,0 100 000 000 000,0 100 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація CLAWBSTER — $ 22,73K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція CLAWBSTER — 100,00B, зі загальною пропозицією 100000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 22,73K.