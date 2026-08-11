Сьогоднішня ціна ClawBank

Поточна ціна ClawBank ($CLAWBANK) сьогодні становить $ 0, зі зміною 4.50% за останні 24 години. Поточний курс конвертації $CLAWBANK до USD становить $ 0 за $CLAWBANK.

ClawBank наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 851,494, з циркуляційною пропозицією у 100.00B $CLAWBANK. Протягом останніх 24 годин $CLAWBANK торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці $CLAWBANK змінився на +0.26% за останню годину та на -14.87% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо ClawBank ($CLAWBANK)

Ринкова капіталізація $ 851.49K$ 851.49K $ 851.49K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 851.49K$ 851.49K $ 851.49K Циркуляційне постачання 100.00B 100.00B 100.00B Загальна пропозиція 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

Поточна ринкова капіталізація ClawBank — $ 851.49K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція $CLAWBANK — 100.00B, зі загальною пропозицією 100000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 851.49K.