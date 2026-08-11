Сьогоднішня ціна Claw16z

Поточна ціна Claw16z (CLAW16Z) сьогодні становить $ 0, зі зміною 0,00% за останні 24 години. Поточний курс конвертації CLAW16Z до USD становить $ 0 за CLAW16Z.

Claw16z наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 18 927,72, з циркуляційною пропозицією у 100,00B CLAW16Z. Протягом останніх 24 годин CLAW16Z торгувався між $ 0,0 (мінімум) та $ 0,0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці CLAW16Z змінився на -- за останню годину та на +1,01% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо Claw16z (CLAW16Z)

Ринкова капіталізація $ 18,93K$ 18,93K $ 18,93K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 18,93K$ 18,93K $ 18,93K Циркуляційне постачання 100,00B 100,00B 100,00B Загальна пропозиція 99 999 999 999,99998 99 999 999 999,99998 99 999 999 999,99998

Поточна ринкова капіталізація Claw16z — $ 18,93K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція CLAW16Z — 100,00B, зі загальною пропозицією 99999999999.99998. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 18,93K.