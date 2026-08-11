Сьогоднішня ціна CLAW HARBOR

Поточна ціна CLAW HARBOR (HARBOR) сьогодні становить $ 0, зі зміною 0.22% за останні 24 години. Поточний курс конвертації HARBOR до USD становить $ 0 за HARBOR.

CLAW HARBOR наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 37,368, з циркуляційною пропозицією у 100.00B HARBOR. Протягом останніх 24 годин HARBOR торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці HARBOR змінився на +0.40% за останню годину та на -9.66% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо CLAW HARBOR (HARBOR)

Ринкова капіталізація $ 37.37K$ 37.37K $ 37.37K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 37.37K$ 37.37K $ 37.37K Циркуляційне постачання 100.00B 100.00B 100.00B Загальна пропозиція 99,999,999,999.99998 99,999,999,999.99998 99,999,999,999.99998

Поточна ринкова капіталізація CLAW HARBOR — $ 37.37K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція HARBOR — 100.00B, зі загальною пропозицією 99999999999.99998. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 37.37K.