Сьогоднішня ціна Claw Doge

Поточна ціна Claw Doge (CLAWDOGE) сьогодні становить $ 0, зі зміною 0,00% за останні 24 години. Поточний курс конвертації CLAWDOGE до USD становить $ 0 за CLAWDOGE.

Claw Doge наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 29 510, з циркуляційною пропозицією у 1,00B CLAWDOGE. Протягом останніх 24 годин CLAWDOGE торгувався між $ 0,0 (мінімум) та $ 0,0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці CLAWDOGE змінився на -- за останню годину та на 0,00% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо Claw Doge (CLAWDOGE)

Ринкова капіталізація $ 29,51K$ 29,51K $ 29,51K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 29,51K$ 29,51K $ 29,51K Циркуляційне постачання 1,00B 1,00B 1,00B Загальна пропозиція 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація Claw Doge — $ 29,51K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція CLAWDOGE — 1,00B, зі загальною пропозицією 1000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 29,51K.