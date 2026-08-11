Сьогоднішня ціна CLAW BEACON

Поточна ціна CLAW BEACON (BEACON) сьогодні становить $ 0, зі зміною 0,21% за останні 24 години. Поточний курс конвертації BEACON до USD становить $ 0 за BEACON.

CLAW BEACON наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 21 159, з циркуляційною пропозицією у 100,00B BEACON. Протягом останніх 24 годин BEACON торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці BEACON змінився на -- за останню годину та на -2,52% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо CLAW BEACON (BEACON)

Ринкова капіталізація $ 21,16K$ 21,16K $ 21,16K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 21,16K$ 21,16K $ 21,16K Циркуляційне постачання 100,00B 100,00B 100,00B Загальна пропозиція 100 000 000 000,0 100 000 000 000,0 100 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація CLAW BEACON — $ 21,16K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція BEACON — 100,00B, зі загальною пропозицією 100000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 21,16K.