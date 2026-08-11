Сьогоднішня ціна ClaudeWar

Поточна ціна ClaudeWar (CLAUDEWAR) сьогодні становить $ 0, зі зміною 11,84% за останні 24 години. Поточний курс конвертації CLAUDEWAR до USD становить $ 0 за CLAUDEWAR.

ClaudeWar наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 20 621, з циркуляційною пропозицією у 976,65M CLAUDEWAR. Протягом останніх 24 годин CLAUDEWAR торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці CLAUDEWAR змінився на +1,08% за останню годину та на -36,33% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо ClaudeWar (CLAUDEWAR)

Ринкова капіталізація $ 20,62K$ 20,62K $ 20,62K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 20,62K$ 20,62K $ 20,62K Циркуляційне постачання 976,65M 976,65M 976,65M Загальна пропозиція 976 646 803,139498 976 646 803,139498 976 646 803,139498

Поточна ринкова капіталізація ClaudeWar — $ 20,62K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція CLAUDEWAR — 976,65M, зі загальною пропозицією 976646803.139498. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 20,62K.