Сьогоднішня ціна Claude Crab

Поточна ціна Claude Crab (CRABAI) сьогодні становить $ 0.00154681, зі зміною 0.00% за останні 24 години. Поточний курс конвертації CRABAI до USD становить $ 0.00154681 за CRABAI.

Claude Crab наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 14,694,722, з циркуляційною пропозицією у 9.50B CRABAI. Протягом останніх 24 годин CRABAI торгувався між $ 0.0 (мінімум) та $ 0.0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0.00405266, тоді як історичний мінімум — $ 0.00154662.

У короткостроковій динаміці CRABAI змінився на -- за останню годину та на 0.00% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 4.97.

Ринкова інформація щодо Claude Crab (CRABAI)

Ринкова капіталізація $ 14.69M$ 14.69M $ 14.69M Обсяг (за 24 год) $ 4.97$ 4.97 $ 4.97 Повністю розведена ринкова капіталізація $ 15.47M$ 15.47M $ 15.47M Циркуляційне постачання 9.50B 9.50B 9.50B Загальна пропозиція 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

Поточна ринкова капіталізація Claude Crab — $ 14.69M, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 4.97. Циркуляційна пропозиція CRABAI — 9.50B, зі загальною пропозицією 10000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 15.47M.