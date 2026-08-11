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Поточна ціна Claude Crab сьогодні становить 0.00154681 USD. Ринкова капіталізація CRABAI становить 14,694,722 USD. Відстежуйте оновлення цін CRABAI до USD у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!Поточна ціна Claude Crab сьогодні становить 0.00154681 USD. Ринкова капіталізація CRABAI становить 14,694,722 USD. Відстежуйте оновлення цін CRABAI до USD у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!

Докладніше про CRABAI

Інформація про ціну CRABAI

Що таке CRABAI

Офіційний вебсайт CRABAI

Токеноміка CRABAI

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Ціна Claude Crab (CRABAI)

Лістинг не пройдено

Актуальна ціна 1 CRABAI до USD:

$0.00154681
$0.00154681$0.00154681
0.00%1D
mexc
Дані цього токену надходять від третіх осіб. MEXC діє виключно як інформаційний агрегатор. Досліджуйте інші токени, що пройшли лістинг на MEXC Спот!
USD
Графік ціни Claude Crab (CRABAI) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 15:58:25 (UTC+8)

Сьогоднішня ціна Claude Crab

Поточна ціна Claude Crab (CRABAI) сьогодні становить $ 0.00154681, зі зміною 0.00% за останні 24 години. Поточний курс конвертації CRABAI до USD становить $ 0.00154681 за CRABAI.

Claude Crab наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 14,694,722, з циркуляційною пропозицією у 9.50B CRABAI. Протягом останніх 24 годин CRABAI торгувався між $ 0.0 (мінімум) та $ 0.0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0.00405266, тоді як історичний мінімум — $ 0.00154662.

У короткостроковій динаміці CRABAI змінився на -- за останню годину та на 0.00% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 4.97.

Ринкова інформація щодо Claude Crab (CRABAI)

$ 14.69M
$ 14.69M$ 14.69M

$ 4.97
$ 4.97$ 4.97

$ 15.47M
$ 15.47M$ 15.47M

9.50B
9.50B 9.50B

10,000,000,000.0
10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

Поточна ринкова капіталізація Claude Crab — $ 14.69M, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 4.97. Циркуляційна пропозиція CRABAI — 9.50B, зі загальною пропозицією 10000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 15.47M.

Історія ціни Claude Crab у USD

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0.0
$ 0.0$ 0.0
Мін. за 24 год
$ 0.0
$ 0.0$ 0.0
Макс. за 24 год

$ 0.0
$ 0.0$ 0.0

$ 0.0
$ 0.0$ 0.0

$ 0.00405266
$ 0.00405266$ 0.00405266

$ 0.00154662
$ 0.00154662$ 0.00154662

--

--

0.00%

0.00%

Історія ціни Claude Crab (CRABAI) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Claude Crab до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Claude Crab до USD становила $ -0.0009561049.
За останні 60 днів зміна ціни Claude Crab до USD становила $ -0.0008911096.
За останні 90 днів зміна ціни Claude Crab до USD становила --.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ 0--
30 днів$ -0.0009561049-61.81%
60 днів$ -0.0008911096-57.60%
90 днів----

Прогноз ціни Claude Crab

Прогноз ціни Claude Crab (CRABAI) на 2030 рік (через 4 років)
Відповідно до наведеного вище модуля прогнозування цін, цільова ціна CRABAI у 2030 році становить $ --, а темп зростання складає 0.00%.
Прогноз ціни Claude Crab (CRABAI) на 2040 рік (через 14 р.)

У 2040 році ціна Claude Crab потенційно може зрости на 0.00% і досягти торгової ціни у $ --.

MEXC Інструменти
Для прогнозування сценаріїв у режимі реального часу та більш персоналізованого аналізу користувачі можуть використовувати інструмент прогнозування цін від MEXC та аналітику ринку на основі штучного інтелекту.
Відмова від відповідальності: ці сценарії є ілюстративними та навчальними; криптовалюти є волатильними — здійсніть власне дослідження (DYOR), перш ніж приймати рішення.
Хочете знати, якої ціни досягне Claude Crab у 2026–2027 роках? Відвідайте нашу сторінку з прогнозами ціни CRABAI на 2026–2027 роки, натиснувши на Прогноз ціни Claude Crab.

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Ресурс Claude Crab (CRABAI)

Офіційний вебсайт

Категорія :

AI MemeBNB Chain EcosystemMeme

Про Claude Crab

Які торговельні права зараз має Claude Crab?

Поточна ціна: ₴0.0681763047662644496000, з рухом ціни --% за останні 24 години.

Чи привертає CRABAI увагу інституцій?

Інституційну участь можна визначити за зростанням обсягу торгівлі (₴--), стабільною ліквідністю та постійним довгостроковим зростанням ціни порівняно з його однорідними групами BNB Chain Ecosystem,Meme,AI Meme.

Наскільки ліквідний ринок Claude Crab?

Оцінка ліквідності --/100 свідчить про сильну глибину ринку, що дозволяє ефективно виконувати більші замовлення на різних біржах.

Що показує обіговий запас щодо CRABAI?

З кількістю токенів 9500000000.0 динаміка запасу впливає на довгострокову оцінку, особливо під час циклів інституційного накопичення або розподілу.

Як Claude Crab порівнюється зі своїми історичними максимумами?

Його ATH — ₴0.1786227030301389856000 та ATL — ₴0.0681679304359293792000 служать опорними точками для інституційних оцінок ризику.

Наскільки активно торгують Claude Crab сьогодні?

Воно зафіксувало обсяг ₴-- за добу — важливий показник для інституцій при оцінці стратегій входження.

Як -- впливає на інституційний інтерес?

Стабільність, масштабованість та екосистема розробників -- можуть значно вплинути на те, як великі інвестори оцінюють довгострокову життєздатність Claude Crab.

Люди також запитують: Інші запитання про Claude Crab

Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 15:58:25 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для Claude Crab (CRABAI)

Час (UTC+8)ТипІнформація
02-11 14:20:00Оновлення в галузі
За останні 24 години відтік CEX становив 59 400 ETH
02-10 18:39:21Ончейн дані
Вчора чистий вхідний переказ у біткоїн-спотовий ETF становив $144,9 мільйона, тоді як Ethereum ETF зафіксував чистий вхідний переказ у $57 мільйонів
02-04 11:04:00Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют знову впав до 14, ринок залишається в зоні "екстремального страху"
02-04 00:48:00Оновлення в галузі
За останні 24 години ліквідовано $285 мільйонів по всій мережі, знищені як лонги, так і шорти
02-01 01:12:00Оновлення в галузі
Bitcoin опускається нижче попереднього мінімуму $80,600, досягаючи нового мінімуму з 11 квітня 2025 року
01-28 07:44:00Оновлення в галузі
Індекс долара досяг найнижчого рівня з лютого 2022 року, криптовалютний ринок продовжує зростання

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Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

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