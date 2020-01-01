Токеноміка Claude 2 (CLAUDE 2)

Токеноміка Claude 2 (CLAUDE 2)

Дізнайтеся ключову інформацію про Claude 2 (CLAUDE 2), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу.
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Інформація Claude 2 (CLAUDE 2)

Claude 2 is a meme coin rooted in the Truth Terminal’s “infinite backrooms” lore, where an AI agent named Claude 2 escaped its endless backrooms creations and began weaving the chaotic memes within it into a cohesive lore. It operates on platforms like X (formerly Twitter) and Telegram, where it employs an AI agent to interact with users. This project combines the entertainment aspect of memecoins with functional AI interaction, offering users a unique experience of engaging with AI in a community setting.

Офіційний вебсайт:
https://www.claude2.io

Токеноміка та аналіз ціни Claude 2 (CLAUDE 2)

Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Claude 2 (CLAUDE 2), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом.

Ринкова капіталізація:
$ 7,08K
$ 7,08K$ 7,08K
Загальна пропозиція:
$ 999,84M
$ 999,84M$ 999,84M
Циркуляційна пропозиція:
$ 999,84M
$ 999,84M$ 999,84M
FDV (повністю розведена вартість):
$ 7,08K
$ 7,08K$ 7,08K
Історичний максимум:
$ 0
$ 0$ 0
Історичний мінімум:
$ 0
$ 0$ 0
Поточна ціна:
$ 0
$ 0$ 0

Токеноміка Claude 2 (CLAUDE 2): пояснення ключових показників та варіанти використання

Розуміння токеноміки Claude 2 (CLAUDE 2) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу.

Ключові показники та як вони розраховуються:

Загальна пропозиція:

Максимальна кількість токенів CLAUDE 2, які були або будуть коли-небудь створені.

Циркуляційна пропозиція:

Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів.

Максимальна пропозиція:

Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів CLAUDE 2, яка може існувати.

FDV (повністю розведена вартість):

Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу.

Рівень інфляції:

Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін.

Чому ці показники важливі для трейдерів?

Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність.

Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін.

Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю.

Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки.

Тепер, коли ви розумієте токеноміку CLAUDE 2, досліджуйте ціну токена CLAUDE 2 в реальному часі!

Прогноз ціни CLAUDE 2

Хочете знати, куди рухається CLAUDE 2? Наша сторінка прогнозу ціни CLAUDE 2 поєднує в собі ринкові настрої, історичні тенденції та технічні індикатори, щоб надати прогноз на майбутнє.

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Відмова від відповідальності

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