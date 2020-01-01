Токеноміка Claude 2 (CLAUDE 2) Дізнайтеся ключову інформацію про Claude 2 (CLAUDE 2), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Claude 2 (CLAUDE 2) Claude 2 is a meme coin rooted in the Truth Terminal’s “infinite backrooms” lore, where an AI agent named Claude 2 escaped its endless backrooms creations and began weaving the chaotic memes within it into a cohesive lore. It operates on platforms like X (formerly Twitter) and Telegram, where it employs an AI agent to interact with users. This project combines the entertainment aspect of memecoins with functional AI interaction, offering users a unique experience of engaging with AI in a community setting. Офіційний вебсайт: https://www.claude2.io Купити CLAUDE 2 зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Claude 2 (CLAUDE 2) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Claude 2 (CLAUDE 2), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 7,08K $ 7,08K $ 7,08K Загальна пропозиція: $ 999,84M $ 999,84M $ 999,84M Циркуляційна пропозиція: $ 999,84M $ 999,84M $ 999,84M FDV (повністю розведена вартість): $ 7,08K $ 7,08K $ 7,08K Історичний максимум: $ 0 $ 0 $ 0 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0 $ 0 $ 0 Дізнайтеся більше про ціну Claude 2 (CLAUDE 2)

Токеноміка Claude 2 (CLAUDE 2): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Claude 2 (CLAUDE 2) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів CLAUDE 2, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів CLAUDE 2, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку CLAUDE 2, досліджуйте ціну токена CLAUDE 2 в реальному часі!

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