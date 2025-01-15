Сьогоднішня ціна Claude 2 (CLAUDE 2)

Поточна ціна Claude 2 (CLAUDE 2) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 45.81K USD. Ціна CLAUDE 2 до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Claude 2:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 27.21K USD

- зміна ціни Claude 2 протягом дня — +4.39%

- циркуляційна пропозиція – 999.84M USD

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