Ціна Claude 2 (CLAUDE 2)
Поточна ціна Claude 2 (CLAUDE 2) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 45.81K USD. Ціна CLAUDE 2 до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Claude 2:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 27.21K USD
- зміна ціни Claude 2 протягом дня — +4.39%
- циркуляційна пропозиція – 999.84M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Claude 2 до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Claude 2 до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Claude 2 до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Claude 2 до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+4.39%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Claude 2: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+2.36%
+4.39%
-0.85%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Claude 2 is a meme coin rooted in the Truth Terminal’s “infinite backrooms” lore, where an AI agent named Claude 2 escaped its endless backrooms creations and began weaving the chaotic memes within it into a cohesive lore. It operates on platforms like X (formerly Twitter) and Telegram, where it employs an AI agent to interact with users. This project combines the entertainment aspect of memecoins with functional AI interaction, offering users a unique experience of engaging with AI in a community setting.
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