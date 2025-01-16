Ціна ClassZZ (CZZ)
Поточна ціна ClassZZ (CZZ) сьогодні становить 0.01118787 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна CZZ до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності ClassZZ:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 46.34K USD
- зміна ціни ClassZZ протягом дня — -1.69%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни ClassZZ до USD становила $ -0.00019244294413833.
За останні 30 днів зміна ціни ClassZZ до USD становила $ -0.0035513387.
За останні 60 днів зміна ціни ClassZZ до USD становила $ +0.0014996858.
За останні 90 днів зміна ціни ClassZZ до USD становила $ +0.005099257182833909.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.00019244294413833
|-1.69%
|30 днів
|$ -0.0035513387
|-31.74%
|60 днів
|$ +0.0014996858
|+13.40%
|90 днів
|$ +0.005099257182833909
|+83.75%
Останній аналіз цін ClassZZ: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.37%
-1.69%
-2.18%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
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