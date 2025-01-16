Сьогоднішня ціна Classic USD (USC)

Поточна ціна Classic USD (USC) сьогодні становить 1.016 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна USC до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Classic USD:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 885.53 USD

- зміна ціни Classic USD протягом дня — +3.55%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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