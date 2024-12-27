Ціна Clashub (CLASH)
Поточна ціна Clashub (CLASH) сьогодні становить 0.00591582 USD з ринковою капіталізацією $ 1.19M USD. Ціна CLASH до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Clashub:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 135.96K USD
- зміна ціни Clashub протягом дня — -2.50%
- циркуляційна пропозиція – 201.30M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Clashub до USD становила $ -0.000151975605773001.
За останні 30 днів зміна ціни Clashub до USD становила $ +0.0066956599.
За останні 60 днів зміна ціни Clashub до USD становила $ +0.0127298348.
За останні 90 днів зміна ціни Clashub до USD становила $ +0.003956054482807717.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.000151975605773001
|-2.50%
|30 днів
|$ +0.0066956599
|+113.18%
|60 днів
|$ +0.0127298348
|+215.18%
|90 днів
|$ +0.003956054482807717
|+201.86%
Останній аналіз цін Clashub: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+1.48%
-2.50%
+30.72%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
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