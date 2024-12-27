Сьогоднішня ціна Clashub (CLASH)

Поточна ціна Clashub (CLASH) сьогодні становить 0.00591582 USD з ринковою капіталізацією $ 1.19M USD. Ціна CLASH до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Clashub:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 135.96K USD

- зміна ціни Clashub протягом дня — -2.50%

- циркуляційна пропозиція – 201.30M USD

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