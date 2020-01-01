Токеноміка Clash of Lilliput (COL) Дізнайтеся ключову інформацію про Clash of Lilliput (COL), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Clash of Lilliput (COL) An SLG game based on the scenario of a race of miniature people building a tribe to help their survival and prosperity in a dangerous world. Офіційний вебсайт: https://www.lilliput.games/ Купити COL зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Clash of Lilliput (COL) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Clash of Lilliput (COL), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 8,72M $ 8,72M $ 8,72M Загальна пропозиція: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Циркуляційна пропозиція: $ 82,07M $ 82,07M $ 82,07M FDV (повністю розведена вартість): $ 106,21M $ 106,21M $ 106,21M Історичний максимум: $ 5,12 $ 5,12 $ 5,12 Історичний мінімум: $ 0,100384 $ 0,100384 $ 0,100384 Поточна ціна: $ 0,106205 $ 0,106205 $ 0,106205 Дізнайтеся більше про ціну Clash of Lilliput (COL)

Токеноміка Clash of Lilliput (COL): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Clash of Lilliput (COL) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів COL, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів COL, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку COL, досліджуйте ціну токена COL в реальному часі!

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