Ціна Clash of Lilliput (COL)
Поточна ціна Clash of Lilliput (COL) сьогодні становить 0.551782 USD з ринковою капіталізацією $ 45.29M USD. Ціна COL до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Clash of Lilliput:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 57.33K USD
- зміна ціни Clash of Lilliput протягом дня — +1.18%
- циркуляційна пропозиція – 82.07M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Clash of Lilliput до USD становила $ +0.00642885.
За останні 30 днів зміна ціни Clash of Lilliput до USD становила $ -0.2799605577.
За останні 60 днів зміна ціни Clash of Lilliput до USD становила $ -0.1805399804.
За останні 90 днів зміна ціни Clash of Lilliput до USD становила $ -0.2364265519820665.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00642885
|+1.18%
|30 днів
|$ -0.2799605577
|-50.73%
|60 днів
|$ -0.1805399804
|-32.71%
|90 днів
|$ -0.2364265519820665
|-29.99%
Останній аналіз цін Clash of Lilliput: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+1.12%
+1.18%
-17.40%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
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