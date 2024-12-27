Сьогоднішня ціна Clash of Lilliput (COL)

Поточна ціна Clash of Lilliput (COL) сьогодні становить 0.551782 USD з ринковою капіталізацією $ 45.29M USD. Ціна COL до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Clash of Lilliput:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 57.33K USD

- зміна ціни Clash of Lilliput протягом дня — +1.18%

- циркуляційна пропозиція – 82.07M USD

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