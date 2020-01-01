Токеноміка Clarity (CLARITY) Дізнайтеся ключову інформацію про Clarity (CLARITY), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Clarity (CLARITY) The Clarity Protocol serves as an operating system for DAOs. The protocol makes it easy to create, manage, and participate in blockchain-enabled organizations and communities. DAOs are new to many businesses, and Clarity is dedicated to educating clients on how to leverage these technologies to improve KPIs, reach new audiences, and drive organic growth. By providing comprehensive community and DAO management tooling, Clarity provides all the needed resources to start and grow a blockchain-based business. Офіційний вебсайт: https://www.clarity.community/ Whitepaper: https://docsend.com/view/5dxmuwzgptqxzvm7 Купити CLARITY зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Clarity (CLARITY) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Clarity (CLARITY), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 1,20M $ 1,20M $ 1,20M Загальна пропозиція: $ 2,00B $ 2,00B $ 2,00B Циркуляційна пропозиція: $ 851,65M $ 851,65M $ 851,65M FDV (повністю розведена вартість): $ 2,83M $ 2,83M $ 2,83M Історичний максимум: $ 0,0097587 $ 0,0097587 $ 0,0097587 Історичний мінімум: $ 0,00137342 $ 0,00137342 $ 0,00137342 Поточна ціна: $ 0,00141278 $ 0,00141278 $ 0,00141278 Дізнайтеся більше про ціну Clarity (CLARITY)

Токеноміка Clarity (CLARITY): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Clarity (CLARITY) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів CLARITY, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів CLARITY, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку CLARITY, досліджуйте ціну токена CLARITY в реальному часі!

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