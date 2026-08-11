Сьогоднішня ціна Clarity Protocol

Поточна ціна Clarity Protocol (FOLD) сьогодні становить $ 0, зі зміною 4,85% за останні 24 години. Поточний курс конвертації FOLD до USD становить $ 0 за FOLD.

Clarity Protocol наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 52 757, з циркуляційною пропозицією у 879,99M FOLD. Протягом останніх 24 годин FOLD торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,00202191, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці FOLD змінився на +0,33% за останню годину та на -32,78% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо Clarity Protocol (FOLD)

Ринкова капіталізація $ 52,76K$ 52,76K $ 52,76K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 59,95K$ 59,95K $ 59,95K Циркуляційне постачання 879,99M 879,99M 879,99M Загальна пропозиція 999 990 875,517014 999 990 875,517014 999 990 875,517014

Поточна ринкова капіталізація Clarity Protocol — $ 52,76K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція FOLD — 879,99M, зі загальною пропозицією 999990875.517014. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 59,95K.