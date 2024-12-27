Сьогоднішня ціна Clarity (CLARITY)

Поточна ціна Clarity (CLARITY) сьогодні становить 0.00471512 USD з ринковою капіталізацією $ 4.01M USD. Ціна CLARITY до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Clarity:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 755.30 USD

- зміна ціни Clarity протягом дня — +3.93%

- циркуляційна пропозиція – 851.65M USD

Отримуйте оновлення цін CLARITY до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни CLARITY.