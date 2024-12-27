Ціна Clarity (CLARITY)
Поточна ціна Clarity (CLARITY) сьогодні становить 0.00471512 USD з ринковою капіталізацією $ 4.01M USD. Ціна CLARITY до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Clarity:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 755.30 USD
- зміна ціни Clarity протягом дня — +3.93%
- циркуляційна пропозиція – 851.65M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Clarity до USD становила $ +0.0001785.
За останні 30 днів зміна ціни Clarity до USD становила $ -0.0018410549.
За останні 60 днів зміна ціни Clarity до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Clarity до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.0001785
|+3.93%
|30 днів
|$ -0.0018410549
|-39.04%
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Clarity: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+4.19%
+3.93%
-1.04%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
The Clarity Protocol serves as an operating system for DAOs. The protocol makes it easy to create, manage, and participate in blockchain-enabled organizations and communities. DAOs are new to many businesses, and Clarity is dedicated to educating clients on how to leverage these technologies to improve KPIs, reach new audiences, and drive organic growth. By providing comprehensive community and DAO management tooling, Clarity provides all the needed resources to start and grow a blockchain-based business.
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