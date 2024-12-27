Ціна CLAPCAT ($CLAP)
Поточна ціна CLAPCAT ($CLAP) сьогодні становить 0.00109369 USD з ринковою капіталізацією $ 1.10M USD. Ціна $CLAP до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності CLAPCAT:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 34.68K USD
- зміна ціни CLAPCAT протягом дня — +3.09%
- циркуляційна пропозиція – 999.86M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни CLAPCAT до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни CLAPCAT до USD становила $ -0.0004433812.
За останні 60 днів зміна ціни CLAPCAT до USD становила $ -0.0008257070.
За останні 90 днів зміна ціни CLAPCAT до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+3.09%
|30 днів
|$ -0.0004433812
|-40.53%
|60 днів
|$ -0.0008257070
|-75.49%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін CLAPCAT: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+2.49%
+3.09%
+89.69%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
CLAPCAT is the whimsical sibling to POPCAT, diving into the meme universe with a unique twist. Instead of the iconic pop, CLAPCAT delivers a satisfying clap, aiming to capture the hearts of internet users with its simplicity and charm. This project blends humor with cultural commentary, utilizing the universal gesture of clapping to explore themes of encouragement, celebration, and the absurd. CLAPCAT promises to be both a standalone meme phenomenon and a playful commentary on internet culture, engaging users through interactive clapping experiences across social platforms. With its launch, CLAPCAT not only seeks to entertain but also to reflect on the shared human experience through the lens of digital applause.
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