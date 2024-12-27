Сьогоднішня ціна CLAPCAT ($CLAP)

Поточна ціна CLAPCAT ($CLAP) сьогодні становить 0.00109369 USD з ринковою капіталізацією $ 1.10M USD. Ціна $CLAP до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності CLAPCAT:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 34.68K USD

- зміна ціни CLAPCAT протягом дня — +3.09%

- циркуляційна пропозиція – 999.86M USD

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