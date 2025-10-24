Актуальна ціна CLANS сьогодні становить 0,00020816 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни CLANS до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни CLANS на MEXC вже зараз.Актуальна ціна CLANS сьогодні становить 0,00020816 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни CLANS до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни CLANS на MEXC вже зараз.

Докладніше про CLANS

Інформація про ціну CLANS

Whitepaper CLANS

Офіційний вебсайт CLANS

Токеноміка CLANS

Прогноз ціни CLANS

Earn

Airdrop+

Новини

Блог

Навчання

Логотип CLANS

Ціна CLANS (CLANS)

Лістинг не пройдено

Актуальна ціна 1 CLANS до USD:

$0,00020815
$0,00020815$0,00020815
-0,10%1D
mexc
Дані цього токену надходять від третіх осіб. MEXC діє виключно як інформаційний агрегатор. Досліджуйте інші токени, що пройшли лістинг на MEXC Спот!
USD
Графік ціни CLANS (CLANS) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 13:39:58 (UTC+8)

Інформація щодо ціни CLANS (CLANS) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0,00020707
$ 0,00020707$ 0,00020707
Мін. за 24 год
$ 0,00021006
$ 0,00021006$ 0,00021006
Макс. за 24 год

$ 0,00020707
$ 0,00020707$ 0,00020707

$ 0,00021006
$ 0,00021006$ 0,00021006

$ 0,00193529
$ 0,00193529$ 0,00193529

$ 0,00020707
$ 0,00020707$ 0,00020707

+0,37%

-0,25%

-23,88%

-23,88%

Актуальна ціна CLANS (CLANS) становить $0,00020816. За останні 24 години CLANS торгувався між мінімумом у $ 0,00020707 і максимумом у $ 0,00021006, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум CLANS становить $ 0,00193529, тоді як його історичний мінімум — $ 0,00020707.

Що стосується короткострокових результатів, то CLANS змінився на +0,37% за останню годину, -0,25% за 24 години та на -23,88% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо CLANS (CLANS)

$ 208,16K
$ 208,16K$ 208,16K

--
----

$ 208,16K
$ 208,16K$ 208,16K

999,99M
999,99M 999,99M

999 991 060,8676023
999 991 060,8676023 999 991 060,8676023

Поточна ринкова капіталізація CLANS — $ 208,16K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція CLANS — 999,99M, зі загальною пропозицією 999991060.8676023. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 208,16K.

Історія ціни CLANS (CLANS) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни CLANS до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни CLANS до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни CLANS до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни CLANS до USD становила $ 0.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ 0-0,25%
30 днів$ 0--
60 днів$ 0--
90 днів$ 0--

Що таке CLANS (CLANS)

$CLANS is the utility and governance token at the heart of the Quitcoin Clans ecosystem. It fuels the upcoming Crypto Uniti Games, an on-chain battle arena where strategy, loyalty, and memes collide. Holders can upgrade their clans, unlock special perks, and gain competitive advantages in quests and tournaments. $CLANS also gives players a real voice in shaping the game’s future from new features to reward mechanics. Designed for both seasoned crypto warriors and newcomers, $CLANS turns meme culture into true on-chain power, creating a dynamic, player-driven economy where those who play, build, and hold both Quitcoin ($QC) and $CLANS will lead the next great web3 gaming revolution.

MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!

Прогноз ціни CLANS (USD)

Скільки коштуватиме CLANS (CLANS) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів CLANS (CLANS) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо CLANS.

Перегляньте прогноз ціни CLANS вже зараз!

CLANS до місцевих валют

Токеноміка CLANS (CLANS)

Розуміння токеноміки CLANS (CLANS) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена CLANS зараз!

Користувачі також запитують: інші запитання про CLANS (CLANS)

Скільки сьогодні коштує CLANS (CLANS)?
Актуальна ціна CLANS у USD становить 0,00020816 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна CLANS до USD?
Поточна ціна CLANS до USD — $ 0,00020816. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація CLANS?
Ринкова капіталізація CLANS — $ 208,16K USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція CLANS?
Циркуляційна пропозиція CLANS — 999,99M USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) CLANS?
CLANS досяг історичної максимальної ціни у 0,00193529 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) CLANS?
Історична мінімальна ціна CLANS становила 0,00020707 USD.
Який обсяг торгівлі CLANS?
Актуальний обсяг торгівлі CLANS за 24 години — -- USD.
Чи підніметься ціна CLANS цього року?
CLANS може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни CLANS для поглибленого аналізу.
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 13:39:58 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для CLANS (CLANS)

Час (UTC+8)ТипІнформація
10-23 22:32:48Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют зростає до 27, ринок переходить від "Екстремального страху" до "Страху"
10-23 15:34:02Оновлення в галузі
Поточні ставки комісії на основних криптовалютах CEX та DEX вказують на більш ведмежий ринок для альткоїнів, тоді як ставки Bitcoin повернулися до нейтрального рівня
10-23 01:13:05Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют падає, ринок знову входить у режим "Екстремального страху"
10-22 21:14:27Оновлення в галузі
Bitcoin впав на 5.12% у жовтні, потенційно відзначаючи третій спадаючий жовтень в історії
10-22 12:58:37Оновлення в галузі
Bitcoin падає нижче $109,000, Ethereum втрачає підтримку на рівні $3,900, загальна капіталізація криптовалютного ринку знижується до $3.751 трильйона
10-21 22:34:24Оновлення в галузі
Bitcoin відновлюється та пробиває позначку $108 000, зростаючи більш ніж на 1% за 20 хвилин

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.