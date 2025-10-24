Інформація щодо ціни CLANS (CLANS) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0,00020707 $ 0,00020707 $ 0,00020707 Мін. за 24 год $ 0,00021006 $ 0,00021006 $ 0,00021006 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0,00020707$ 0,00020707 $ 0,00020707 Макс. за 24 год $ 0,00021006$ 0,00021006 $ 0,00021006 Рекордний максимум $ 0,00193529$ 0,00193529 $ 0,00193529 Найнижча ціна $ 0,00020707$ 0,00020707 $ 0,00020707 Зміна ціни (за 1 год) +0,37% Зміна ціни (1 дн.) -0,25% Зміна ціни (за 7 дн.) -23,88% Зміна ціни (за 7 дн.) -23,88%

Актуальна ціна CLANS (CLANS) становить $0,00020816. За останні 24 години CLANS торгувався між мінімумом у $ 0,00020707 і максимумом у $ 0,00021006, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум CLANS становить $ 0,00193529, тоді як його історичний мінімум — $ 0,00020707.

Що стосується короткострокових результатів, то CLANS змінився на +0,37% за останню годину, -0,25% за 24 години та на -23,88% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо CLANS (CLANS)

Ринкова капіталізація $ 208,16K$ 208,16K $ 208,16K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 208,16K$ 208,16K $ 208,16K Циркуляційне постачання 999,99M 999,99M 999,99M Загальна пропозиція 999 991 060,8676023 999 991 060,8676023 999 991 060,8676023

Поточна ринкова капіталізація CLANS — $ 208,16K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція CLANS — 999,99M, зі загальною пропозицією 999991060.8676023. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 208,16K.