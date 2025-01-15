Ціна CLANKTARDIO (CLANKTARDIO)
Поточна ціна CLANKTARDIO (CLANKTARDIO) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 190.07K USD. Ціна CLANKTARDIO до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності CLANKTARDIO:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 14.44K USD
- зміна ціни CLANKTARDIO протягом дня — -7.26%
- циркуляційна пропозиція – 100.00B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни CLANKTARDIO до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни CLANKTARDIO до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни CLANKTARDIO до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни CLANKTARDIO до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-7.26%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін CLANKTARDIO: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.17%
-7.26%
--
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Clanktardio is a creator community with some of the best art, memes, and NFTs coming from the clanker world ecosystem, we are the only token to come out with a successful nft project giving our holders over 50x We plan on releasing more art, memes, and NFTs to help our ecosystem beyond the fees earned from clanker world. We also plan on creating more creators within our community and provide them a bridge to success and networks of others who may need their services.
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