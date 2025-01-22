Сьогоднішня ціна Clankster (CLANKSTER)

Поточна ціна Clankster (CLANKSTER) сьогодні становить 0.00000146 USD з ринковою капіталізацією $ 144.76K USD. Ціна CLANKSTER до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Clankster:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 4.64K USD

- зміна ціни Clankster протягом дня — -2.39%

- циркуляційна пропозиція – 100.00B USD

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