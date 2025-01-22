Ціна Clankster (CLANKSTER)
Поточна ціна Clankster (CLANKSTER) сьогодні становить 0.00000146 USD з ринковою капіталізацією $ 144.76K USD. Ціна CLANKSTER до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Clankster:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 4.64K USD
- зміна ціни Clankster протягом дня — -2.39%
- циркуляційна пропозиція – 100.00B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Clankster до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Clankster до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Clankster до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Clankster до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-2.39%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Clankster: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+1.13%
-2.39%
--
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Clankster is the first Clanker token with monthly airdrops, designed to reward token holders while fostering community growth, innovation, and collaboration. Clankster is designed to empower holders, support innovation, and grow the Clanker ecosystem, creating a sustainable and rewarding experience for the community. Together, the Clanker ecosystem provides everything needed to create, launch, and grow innovative projects, empowering a new wave of decentralized builders and communities.
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