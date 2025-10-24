Інформація щодо ціни Clankermon (CLANKERMON) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: Мін. за 24 год $ 0, Макс. за 24 год $ 0, Рекордний максимум $ 0,00185889, Найнижча ціна $ 0, Зміна ціни (за 1 год) -1,50%, Зміна ціни (1 дн.) +2,41%, Зміна ціни (за 7 дн.) -17,80%

Актуальна ціна Clankermon (CLANKERMON) становить --. За останні 24 години CLANKERMON торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум CLANKERMON становить $ 0,00185889, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то CLANKERMON змінився на -1,50% за останню годину, +2,41% за 24 години та на -17,80% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Clankermon (CLANKERMON)

Ринкова капіталізація $ 687,74K, Обсяг (за 24 год) --, Повністю розведена ринкова капіталізація $ 687,74K, Циркуляційне постачання 953,58M, Загальна пропозиція 953 582 831,1459543

Поточна ринкова капіталізація Clankermon — $ 687,74K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція CLANKERMON — 953,58M, зі загальною пропозицією 953582831.1459543. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 687,74K.