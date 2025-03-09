Сьогоднішня ціна Clanker Index (CLX)

Поточна ціна Clanker Index (CLX) сьогодні становить 1.41 USD з ринковою капіталізацією $ 177.73K USD. Ціна CLX до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Clanker Index:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 156.86K USD

- зміна ціни Clanker Index протягом дня — -6.25%

- циркуляційна пропозиція – 127.06K USD

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