Ціна Clanker Index (CLX)
Поточна ціна Clanker Index (CLX) сьогодні становить 1.41 USD з ринковою капіталізацією $ 177.73K USD. Ціна CLX до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Clanker Index:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 156.86K USD
- зміна ціни Clanker Index протягом дня — -6.25%
- циркуляційна пропозиція – 127.06K USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Clanker Index до USD становила $ -0.094260391085489.
За останні 30 днів зміна ціни Clanker Index до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Clanker Index до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Clanker Index до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.094260391085489
|-6.25%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Clanker Index: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.81%
-6.25%
-5.66%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
One-click exposure to the best performing assets in the Clanker ecosystem through a single liquid asset. Decentralized Token Folios (DTFs) are onchain portfolios that bundle multiple crypto assets into a single token. CLX is an Index DTF deployed by Clanker (Proxy Studio) and curated by Re7 Labs on the Reserve Protocol (reserve.org), which supports two main DTF categories: Yield DTFs and Index DTFs.
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