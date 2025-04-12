Сьогоднішня ціна Clancy (CLANCY)

Поточна ціна Clancy (CLANCY) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 13.53K USD. Ціна CLANCY до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Clancy:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни Clancy протягом дня — +1.85%

- циркуляційна пропозиція – 1.00B USD

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