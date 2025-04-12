Ціна Clancy (CLANCY)
Поточна ціна Clancy (CLANCY) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 13.53K USD. Ціна CLANCY до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Clancy:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни Clancy протягом дня — +1.85%
- циркуляційна пропозиція – 1.00B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Clancy до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Clancy до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Clancy до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Clancy до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+1.85%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Clancy: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.22%
+1.85%
-66.55%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
$CLANCY is a meme coin launched on the Binance Smart Chain (BSC) with a fixed supply of 1 billion tokens. It’s created purely for entertainment, with no inherent value, financial promises, or structured development plan. Drawing inspiration from Clancy, a koala celebrated for its resilience in the face of hardship, the project embodies endurance, adaptability, and community engagement. The liquidity pool has been permanently burned, and the token features zero transaction fees, ensuring a transparent and equitable trading process. It offers no investment rewards, staking options, or practical utilities, remaining a lighthearted, community-focused digital asset.
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