Ціна Clams (CLAM)
Поточна ціна Clams (CLAM) сьогодні становить 0.055341 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна CLAM до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Clams:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 0.06 USD
- зміна ціни Clams протягом дня — -0.07%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Clams до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Clams до USD становила $ -0.0430808157.
За останні 60 днів зміна ціни Clams до USD становила $ -0.0454368757.
За останні 90 днів зміна ціни Clams до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-0.07%
|30 днів
|$ -0.0430808157
|-77.84%
|60 днів
|$ -0.0454368757
|-82.10%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Clams: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.02%
-0.07%
-22.33%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Clams were initially distributed to 3,208,032 BTC, LTC and DOGE addresses based on the 12 May 2014 snapshot of these blockchains. Each of these address received 4.60545574 CLAMs. 63,381 addresses have been dug comprising 291,898.39 CLAMs. If all the distributed CLAMs were dug up, the total money supply would be 15,009,015.13. There is no Proof-of-Work stage for Clams and the network is now secured by Proof-of-Stake.
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