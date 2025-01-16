Сьогоднішня ціна Clams (CLAM)

Поточна ціна Clams (CLAM) сьогодні становить 0.055341 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна CLAM до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Clams:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 0.06 USD

- зміна ціни Clams протягом дня — -0.07%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

Отримуйте оновлення цін CLAM до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни CLAM.