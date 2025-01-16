Ціна ClaimSwap (CLA)
Поточна ціна ClaimSwap (CLA) сьогодні становить 0.00153894 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна CLA до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності ClaimSwap:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 25.40 USD
- зміна ціни ClaimSwap протягом дня — +3.51%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни ClaimSwap до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни ClaimSwap до USD становила $ -0.0001021546.
За останні 60 днів зміна ціни ClaimSwap до USD становила $ +0.0001474390.
За останні 90 днів зміна ціни ClaimSwap до USD становила $ +0.0004933717710137196.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+3.51%
|30 днів
|$ -0.0001021546
|-6.63%
|60 днів
|$ +0.0001474390
|+9.58%
|90 днів
|$ +0.0004933717710137196
|+47.19%
Останній аналіз цін ClaimSwap: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.37%
+3.51%
+4.23%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
ClaimSwap is a Klaytn DEX based on AMM(Automated Market Maker). KLAYswap, which already provides a similar service, has contributed to expanding the Klaytn Defi ecosystem. However, no other DEX had matured in the ecosystem, leaving users with limited options. The ClaimSwap team aims to provide a more user-friendly protocol. Just as the Uniswap-Sushiswap case, we look forward to boosting the overall ecosystem with the release of ClaimSwap.
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|1 CLA до AUD
A$0.002462304
|1 CLA до GBP
￡0.0012465414
|1 CLA до EUR
€0.0014927718
|1 CLA до USD
$0.00153894
|1 CLA до MYR
RM0.0069098406
|1 CLA до TRY
₺0.0545708124
|1 CLA до JPY
¥0.2411365086
|1 CLA до RUB
₽0.158203032
|1 CLA до INR
₹0.132964416
|1 CLA до IDR
Rp25.2285205536
|1 CLA до PHP
₱0.0900433794
|1 CLA до EGP
￡E.0.0776087442
|1 CLA до BRL
R$0.0092951976
|1 CLA до CAD
C$0.0022006842
|1 CLA до BDT
৳0.1861501824
|1 CLA до NGN
₦2.393359488
|1 CLA до UAH
₴0.0647585952
|1 CLA до VES
Bs0.08156382
|1 CLA до PKR
Rs0.4285486218
|1 CLA до KZT
₸0.8125295412
|1 CLA до THB
฿0.0532934922
|1 CLA до TWD
NT$0.0507234624
|1 CLA до CHF
Fr0.0014004354
|1 CLA до HKD
HK$0.0119729532
|1 CLA до MAD
.د.م0.0154047894