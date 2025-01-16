Сьогоднішня ціна ClaimSwap (CLA)

Поточна ціна ClaimSwap (CLA) сьогодні становить 0.00153894 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна CLA до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності ClaimSwap:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 25.40 USD

- зміна ціни ClaimSwap протягом дня — +3.51%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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