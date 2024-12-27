Ціна Civic (CVC)
Поточна ціна Civic (CVC) сьогодні становить 0.186569 USD з ринковою капіталізацією $ 149.61M USD. Ціна CVC до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Civic:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 53.32M USD
- зміна ціни Civic протягом дня — +8.53%
- циркуляційна пропозиція – 802.00M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Civic до USD становила $ +0.01465844.
За останні 30 днів зміна ціни Civic до USD становила $ +0.0257376040.
За останні 60 днів зміна ціни Civic до USD становила $ +0.0667608061.
За останні 90 днів зміна ціни Civic до USD становила $ +0.06070139528835737.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.01465844
|+8.53%
|30 днів
|$ +0.0257376040
|+13.80%
|60 днів
|$ +0.0667608061
|+35.78%
|90 днів
|$ +0.06070139528835737
|+48.23%
Останній аналіз цін Civic: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+1.72%
+8.53%
+32.45%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Civic is a leading provider of identity management tools for Web3, empowering people to easily and privately manage their identities across chains with an on-chain representation of their reusable identity. The company's flagship product, Civic Pass, is an integrated permissioning tool that helps business customers enable secure access to their on-chain assets. Users may also manage their Web3 identity, presence and reputation with a dashboard. Civic aims to be the most trusted on-chain Web3 identity tool in the world, used by billions every day. Civic was co-founded in 2015 by Vinny Lingham and Jonathan Smith.
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