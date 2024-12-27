Сьогоднішня ціна Civic (CVC)

Поточна ціна Civic (CVC) сьогодні становить 0.186569 USD з ринковою капіталізацією $ 149.61M USD. Ціна CVC до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Civic:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 53.32M USD

- зміна ціни Civic протягом дня — +8.53%

- циркуляційна пропозиція – 802.00M USD

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