Сьогоднішня ціна Civfund Stone (0NE)

Поточна ціна Civfund Stone (0NE) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 338.19K USD. Ціна 0NE до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Civfund Stone:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 21.52 USD

- зміна ціни Civfund Stone протягом дня — +1.42%

- циркуляційна пропозиція – 977.21T USD

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