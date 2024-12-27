Ціна Civfund Stone (0NE)
Поточна ціна Civfund Stone (0NE) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 338.19K USD. Ціна 0NE до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Civfund Stone:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 21.52 USD
- зміна ціни Civfund Stone протягом дня — +1.42%
- циркуляційна пропозиція – 977.21T USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Civfund Stone до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Civfund Stone до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Civfund Stone до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Civfund Stone до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+1.42%
|30 днів
|$ 0
|-36.59%
|60 днів
|$ 0
|-30.97%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Civfund Stone: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+2.10%
+1.42%
-7.34%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Stone (#0NE) is Civilization’s ($CIV) utility token. Beyond purchasing the token on the open market, it can be yielded by farmers and stakers via CivFarm. Current utility includes: • Shared ownership of Civilization's intellectual property • Currency to buy Civilization game credits, once available • Donate to charity, as directed by the community • Trade on CivTrade • Farm on CivFarm • Buy Civilization Utility NFTs • Purchase items from civstore.com • Provide liquidity • Invest in marketing & development Additional utility can be proposed at any time by anyone in the community and will be approved by DAO consensus. The same process can amend existing utility. Civilization designed 0NE to be deflationary, demonstrated by the tokenomics-shaping transfer tax and buy-and-burn policies the community has in place.
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