Сьогоднішня ціна City Tycoon Games (CTG)

Поточна ціна City Tycoon Games (CTG) сьогодні становить 0.232293 USD з ринковою капіталізацією $ 2.79M USD. Ціна CTG до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності City Tycoon Games:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 41.16K USD

- зміна ціни City Tycoon Games протягом дня — +1.31%

- циркуляційна пропозиція – 12.00M USD

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