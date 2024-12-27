Ціна City Tycoon Games (CTG)
Поточна ціна City Tycoon Games (CTG) сьогодні становить 0.232293 USD з ринковою капіталізацією $ 2.79M USD. Ціна CTG до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності City Tycoon Games:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 41.16K USD
- зміна ціни City Tycoon Games протягом дня — +1.31%
- циркуляційна пропозиція – 12.00M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни City Tycoon Games до USD становила $ +0.00300852.
За останні 30 днів зміна ціни City Tycoon Games до USD становила $ +0.0087945432.
За останні 60 днів зміна ціни City Tycoon Games до USD становила $ +0.0971503217.
За останні 90 днів зміна ціни City Tycoon Games до USD становила $ +0.07485528853746254.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00300852
|+1.31%
|30 днів
|$ +0.0087945432
|+3.79%
|60 днів
|$ +0.0971503217
|+41.82%
|90 днів
|$ +0.07485528853746254
|+47.55%
Останній аналіз цін City Tycoon Games: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+1.11%
+1.31%
+1.67%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
City Tycoon Games is a Simulation Game where anyone can earn tokens through skilled gameplay. Players can obtain rewards through daily activities, limited-time activities and trading market. The rewards include a small amount of tokens.
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