Ціна City Boys (TOONS)
Поточна ціна City Boys (TOONS) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна TOONS до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності City Boys:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 22.33 USD
- зміна ціни City Boys протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни City Boys до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни City Boys до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни City Boys до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни City Boys до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ 0
|-16.97%
|60 днів
|$ 0
|+1.93%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін City Boys: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
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--
+2.14%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
City Boy - a male who is living his very best life and chasing the bag at all times without letting Hot Girls or any female get in the way. $TOONS is for all the City Boys chasing their bags. 0/0% taxes, 100% safu, a coin for the boys. "It takes a lot of courage to be that dog" . Step into the universe of City Boys $TOONS, where ambition meets the world of cryptocurrencies. Connect with like-minded individuals who understand the importance of chasing the bag without hesitation. Embrace the courage it takes to be a true City Boy and let your $TOONS pave the way to financial success. Embodying finance, meme, and pop culture into one community known as City Boys $TOONS. Utilizing the viral social media trend of AI Cartoons, City Boys is a 0/0% tax token created for everyone.
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