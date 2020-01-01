Токеноміка Citadel by Virtuals (CITDEL) Дізнайтеся ключову інформацію про Citadel by Virtuals (CITDEL), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Citadel by Virtuals (CITDEL) Citadel is an AI agent tracks macro indicators—such as monetary policy, market liquidity, and macro trends—alongside expert commentary and market sentiment to provide actionable insights. Citadel analyzes central bank updates, inflation, unemployment data, and other economic indicators to benefit both TradFi and DeFi investors Holding 200,000 or more $CITDEL tokens unlocks exclusive access to the terminal, where you can interact with Citadel directly at https://www.citadelagent.ai Офіційний вебсайт: https://www.citadelagent.ai Купити CITDEL зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Citadel by Virtuals (CITDEL) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Citadel by Virtuals (CITDEL), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 56,89K $ 56,89K $ 56,89K Загальна пропозиція: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Циркуляційна пропозиція: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B FDV (повністю розведена вартість): $ 56,89K $ 56,89K $ 56,89K Історичний максимум: $ 0,00330767 $ 0,00330767 $ 0,00330767 Історичний мінімум: $ 0,00003358 $ 0,00003358 $ 0,00003358 Поточна ціна: $ 0 $ 0 $ 0 Дізнайтеся більше про ціну Citadel by Virtuals (CITDEL)

Токеноміка Citadel by Virtuals (CITDEL): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Citadel by Virtuals (CITDEL) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів CITDEL, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів CITDEL, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку CITDEL, досліджуйте ціну токена CITDEL в реальному часі!

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