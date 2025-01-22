Сьогоднішня ціна Citadel by Virtuals (CITDEL)

Поточна ціна Citadel by Virtuals (CITDEL) сьогодні становить 0.00216832 USD з ринковою капіталізацією $ 2.17M USD. Ціна CITDEL до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Citadel by Virtuals:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 453.58K USD

- зміна ціни Citadel by Virtuals протягом дня — +139.63%

- циркуляційна пропозиція – 1.00B USD

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