Ціна Citadel by Virtuals (CITDEL)
Поточна ціна Citadel by Virtuals (CITDEL) сьогодні становить 0.00216832 USD з ринковою капіталізацією $ 2.17M USD. Ціна CITDEL до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Citadel by Virtuals:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 453.58K USD
- зміна ціни Citadel by Virtuals протягом дня — +139.63%
- циркуляційна пропозиція – 1.00B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Citadel by Virtuals до USD становила $ +0.00126345.
За останні 30 днів зміна ціни Citadel by Virtuals до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Citadel by Virtuals до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Citadel by Virtuals до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00126345
|+139.63%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Citadel by Virtuals: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-4.43%
+139.63%
--
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Citadel is a data analytics platform that aggregates and analyzes macroeconomic indicators to provide market insights. The platform monitors key economic metrics including: Central bank policies and updates Market liquidity conditions Inflation and unemployment data Broader macroeconomic trends Market sentiment indicators Through its analytical framework, Citadel processes these inputs to generate insights relevant for both traditional finance and decentralized finance market participants. Token holders gain exclusive access to an interactive terminal at citadelagent.ai, where they can query the platform directly for specific market analysis.
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