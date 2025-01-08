Сьогоднішня ціна Citadel (CTL)

Поточна ціна Citadel (CTL) сьогодні становить 0.0018002 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна CTL до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Citadel:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 5.34 USD

- зміна ціни Citadel протягом дня — -1.49%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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