Ціна Citadel (CTL)
Поточна ціна Citadel (CTL) сьогодні становить 0.0018002 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна CTL до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Citadel:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 5.34 USD
- зміна ціни Citadel протягом дня — -1.49%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Citadel до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Citadel до USD становила $ -0.0000530679.
За останні 60 днів зміна ціни Citadel до USD становила $ -0.0006993123.
За останні 90 днів зміна ціни Citadel до USD становила $ -0.0009696939187458904.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-1.49%
|30 днів
|$ -0.0000530679
|-2.94%
|60 днів
|$ -0.0006993123
|-38.84%
|90 днів
|$ -0.0009696939187458904
|-35.00%
Останній аналіз цін Citadel: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.65%
-1.49%
+12.83%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Citadel is an open-source, decentralized and versatile center-of-finance platform. It will offer scalable, private and cost-effective financial and commercial services to participants ranging from end users to corporate entities, while eliminating the need for any trusted 3rd parties.
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