Токеноміка CitaDAO (KNIGHT) Дізнайтеся ключову інформацію про CitaDAO (KNIGHT), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація CitaDAO (KNIGHT) CitaDAO is a Decentralized Finance (DeFi) platform for Real Estate to be tokenized on-chain, built on the Ethereum ecosystem. CitaDAO aims to solve the lack of liquidity, access limitation, and lack of composability in the existing real estate ecosystem by creating interoperability with other DeFi applications/primitives that operate on the Ethereum protocol. Real estate token allows the community to diversify their portfolio on-chain to generate stable yield through real-world assets that have constant liquidity through AMM. We are building a platform that creates easier, borderless, transparent, and scalable access to real estate for the community. By tokenizing and transacting real estate on-chain, we aim to solve the lack of liquidity, access limitation, and lack of composability plaguing the existing real estate universe. With DeFi gaining popularity over the past years, the ecosystem needs alternative sources of yield generation beyond lending protocols and trading fees. Real estate is an asset that has a proven track record of value and real-world income stream that will provide higher and more sustainable yields in the DeFi ecosystem. Офіційний вебсайт: https://citadao.io Купити KNIGHT зараз!

Токеноміка та аналіз ціни CitaDAO (KNIGHT) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена CitaDAO (KNIGHT), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 1,65M $ 1,65M $ 1,65M Загальна пропозиція: $ 10,00B $ 10,00B $ 10,00B Циркуляційна пропозиція: $ 1,46B $ 1,46B $ 1,46B FDV (повністю розведена вартість): $ 11,35M $ 11,35M $ 11,35M Історичний максимум: $ 0,07789 $ 0,07789 $ 0,07789 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0,00113467 $ 0,00113467 $ 0,00113467 Дізнайтеся більше про ціну CitaDAO (KNIGHT)

Токеноміка CitaDAO (KNIGHT): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки CitaDAO (KNIGHT) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів KNIGHT, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів KNIGHT, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку KNIGHT, досліджуйте ціну токена KNIGHT в реальному часі!

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