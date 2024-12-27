Сьогоднішня ціна CitaDAO (KNIGHT)

Поточна ціна CitaDAO (KNIGHT) сьогодні становить 0.00139028 USD з ринковою капіталізацією $ 2.02M USD. Ціна KNIGHT до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності CitaDAO:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 143.78 USD

- зміна ціни CitaDAO протягом дня — --

- циркуляційна пропозиція – 1.46B USD

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