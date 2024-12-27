Ціна CitaDAO (KNIGHT)
Поточна ціна CitaDAO (KNIGHT) сьогодні становить 0.00139028 USD з ринковою капіталізацією $ 2.02M USD. Ціна KNIGHT до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності CitaDAO:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 143.78 USD
- зміна ціни CitaDAO протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 1.46B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни CitaDAO до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни CitaDAO до USD становила $ -0.0000446299.
За останні 60 днів зміна ціни CitaDAO до USD становила $ +0.0000561364.
За останні 90 днів зміна ціни CitaDAO до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ -0.0000446299
|-3.21%
|60 днів
|$ +0.0000561364
|+4.04%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін CitaDAO: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
--
+4.98%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
CitaDAO is a Decentralized Finance (DeFi) platform for Real Estate to be tokenized on-chain, built on the Ethereum ecosystem. CitaDAO aims to solve the lack of liquidity, access limitation, and lack of composability in the existing real estate ecosystem by creating interoperability with other DeFi applications/primitives that operate on the Ethereum protocol. Real estate token allows the community to diversify their portfolio on-chain to generate stable yield through real-world assets that have constant liquidity through AMM. We are building a platform that creates easier, borderless, transparent, and scalable access to real estate for the community. By tokenizing and transacting real estate on-chain, we aim to solve the lack of liquidity, access limitation, and lack of composability plaguing the existing real estate universe. With DeFi gaining popularity over the past years, the ecosystem needs alternative sources of yield generation beyond lending protocols and trading fees. Real estate is an asset that has a proven track record of value and real-world income stream that will provide higher and more sustainable yields in the DeFi ecosystem.
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