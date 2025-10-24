Інформація щодо ціни Cisco xStock (CSCOX) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 70,12 $ 70,12 $ 70,12 Мін. за 24 год $ 71,22 $ 71,22 $ 71,22 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 70,12$ 70,12 $ 70,12 Макс. за 24 год $ 71,22$ 71,22 $ 71,22 Рекордний максимум $ 72,42$ 72,42 $ 72,42 Найнижча ціна $ 65,89$ 65,89 $ 65,89 Зміна ціни (за 1 год) +0,00% Зміна ціни (1 дн.) -1,08% Зміна ціни (за 7 дн.) +1,55% Зміна ціни (за 7 дн.) +1,55%

Актуальна ціна Cisco xStock (CSCOX) становить $70,17. За останні 24 години CSCOX торгувався між мінімумом у $ 70,12 і максимумом у $ 71,22, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум CSCOX становить $ 72,42, тоді як його історичний мінімум — $ 65,89.

Що стосується короткострокових результатів, то CSCOX змінився на +0,00% за останню годину, -1,08% за 24 години та на +1,55% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Cisco xStock (CSCOX)

Ринкова капіталізація $ 178,10K$ 178,10K $ 178,10K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 1,98M$ 1,98M $ 1,98M Циркуляційне постачання 2,54K 2,54K 2,54K Загальна пропозиція 28 220,20659668 28 220,20659668 28 220,20659668

Поточна ринкова капіталізація Cisco xStock — $ 178,10K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція CSCOX — 2,54K, зі загальною пропозицією 28220.20659668. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 1,98M.